"Челси" официально представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/2019

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"Челси" официально представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/2019Лондонский "Челси" официально представил выездной комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в желтом цвете.

Напомним, "Челси" близок к приобретению своего второго летнего новичка. | soccernews.ru

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