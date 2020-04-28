"Челси" огласил стоимость Бакайоко

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"Челси" огласил стоимость Бакайоко

Лондонский "Челси" определился с ценой на полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" оценили французского хавбека в 46 миллионов евро.

Напомним, что текущий сезон Бакайоко проводит в аренде в "Монако". Интерес к нему проявляет ПСЖ.

Контракт игрока с "Челси" рассчитан до июня 2022 года.

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