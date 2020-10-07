"Челси" огласил заявку на Лигу Чемпионов

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"Челси" огласил заявку на Лигу Чемпионов

Пресс-служба лондонского "Челси" огласила заявку команды на матчи группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.

Всего в заявку попали 25 футболистов. В Лиге Чемпионов "аристократы" попали в одну группу с "Краснодаром", "Севильей" и "Ренном".

Заявка "Челси" выглядит следующим образом:

вратари: Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро, Эдуар Менди.

защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Курт Зума, Фикайо Томори, Бен Чилуэлл, Сесар Аспиликуэта, Эмерсон, Рис Джеймс.

полузащитники: Жоржиньо, Нголо Канте, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Хаким Зиеш, Кай Хавертц, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Билли Гилмор.

нападающие: Тэмми Абрахам, Тимо Вернер, Оливье Жиру.

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