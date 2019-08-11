"Челси" оказался в зоне вылета впервые с 2000 года

1 Теги челсиманчестер юнайтед

"Челси" оказался в зоне вылета впервые с 2000 года

Сегодня, 11 августа, завершился 1-й тур чемпионата Англии.

Несколько минут назад стало известно, что "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:4). Таким образом лондонцы оказались на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ по итогам первого тура.

Такого результата у "Челси" не было с осени 2000 года.

Напомним, этим летом у лондонцем сменился главный тренер. Сейчас командой руководит Фрэнк Лэмпард.

А еще: "Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона | http://soccernews.ru
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