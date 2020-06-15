"Челси" определил четыре кандидатуры на позицию левого защитника

Лондонский "Челси" намерен приобрести защитника "Лестера" Бена Чилуэлла в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, Чилуэлл является главной трансферной целью для лондонского клуба. Если его купить не удастся, лондонцы рассматривают три альтернативных варианта.

В сферу интересов "Челси" входят Николас Тальяфико из "Аякса", Лайвин Курзава из ПСЖ и Алекс Теллес из "Порту".

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