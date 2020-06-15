"Челси" определил четыре кандидатуры на позицию левого защитника
Лондонский "Челси" намерен приобрести защитника "Лестера" Бена Чилуэлла в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, Чилуэлл является главной трансферной целью для лондонского клуба. Если его купить не удастся, лондонцы рассматривают три альтернативных варианта.
В сферу интересов "Челси" входят Николас Тальяфико из "Аякса", Лайвин Курзава из ПСЖ и Алекс Теллес из "Порту".
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|2
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|27
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|3
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|27
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|4
|Челси
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|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|27
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|20
|Норвич Сити
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