"Челси" определил две приоритетные цели на летнее трансферное окно
Лондонский клуб намерен приобрести двух футболистов в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, владелец английского клуба Роман Абрамович готов выделить на усиление состава около 115 миллионов евро. Главными целями "аристократов" являются защитник "Лестера" Бен Чилуэлл и полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. На счету 23-летний Чилуэлла два забитых мяча и четыре голевые передачи в 28 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18