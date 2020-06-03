"Челси" определил две приоритетные цели на летнее трансферное окно

Лондонский клуб намерен приобрести двух футболистов в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, владелец английского клуба Роман Абрамович готов выделить на усиление состава около 115 миллионов евро. Главными целями "аристократов" являются защитник "Лестера" Бен Чилуэлл и полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. На счету 23-летний Чилуэлла два забитых мяча и четыре голевые передачи в 28 поединках.

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