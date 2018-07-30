"Челси" определил две трансферных цели из Серии А

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"Челси" определил две трансферных цели из Серии А

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает London Evening Standard, "синие" по просьбе итальянского наставника определили две трансферных цели из Серии А - это защитник "Ювентуса" Маттиа Кальдара и хавбек "Интера" Матиас Весино.

Стоит отметить, что Весино хорошо знаком Сарри по совместной работе в "Эмполи".

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