"Челси" определил две трансферных цели из Серии А

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает London Evening Standard, "синие" по просьбе итальянского наставника определили две трансферных цели из Серии А - это защитник "Ювентуса" Маттиа Кальдара и хавбек "Интера" Матиас Весино.

Стоит отметить, что Весино хорошо знаком Сарри по совместной работе в "Эмполи".

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