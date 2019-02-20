"Челси" определил двух приоритетных кандидатов на замену Сарри

Лондонский "Челси" определил двух приоритетных кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.

Напомним, что "синие" уволят итальянского специалиста, если на этой неделе команда вылетит из Лиги Европы или проиграет "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

Как сообщает Sky Sports, главными претендентами на тренерское кресло "Челси" являются наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард и ныне безработный Зинедин Зидан.

По итогам 26 туров "пенсионеры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 50 очков.

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