Лондонский "Челси" определил ещё одного кандидата на пост главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "синие" рассматривают возможность приглашения наставника "Фулхэма" Славиши Йокановича. Стороны уже провели предварительные переговоры.

Стоит отметить, что 49-летнего специалиста хочет видеть у руля команды владелец "Челси" Роман Абрамович, однако в тоже время в клубе опасаются, что серб недостаточно опытен для этой должности.

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