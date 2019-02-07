"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Азару

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"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Азару

Лондонский "Челси" определил ещё одного кандидата на замену своему вингеру Эдену Азару, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает The Independent, "синие" нацелились на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который не очень доволен своим положением на "Камп Ноу".

В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл за "сине-гранатовых" 32 матча, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт Коутиньо с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 140 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Челси" также рассматривает вариант с покупкой Лоренцо Инсинье из "Наполи".

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