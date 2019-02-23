"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Сарри

"Челси" определил ещё одного кандидата на замену главному тренеру команды Маурицио Сарри, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением Стива Холланда, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Англии.

Стоит отметить, что 48-летний Холланд ранее работал в "Челси" - с 2011 по 2017 год он был помощником ряда наставников, а в 2015 году временно исполнял обязанности рулевого после увольнения Жозе Моуринью.

Напомним, что судьба Сарри будет решаться по итогам финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити", который состоится в воскресенье.

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