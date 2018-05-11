"Челси" определил лучших игроков сезона

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"Челси" определил лучших игроков сезона

Стали известны лучшие игроки "Челси" по итогам сезона, сообщает официальный твиттер клуба.

Лучшим игроком по версии болельщиков признан полузащитник Нголо Канте. Но игроки выбрали лучшим хавбека Виллиана.

Лучшим молодым игроком стал защитник Андреас Кристенсен.

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