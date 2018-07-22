"Челси" определил первого кандидата на замену Азару

Лондонский "Челси" определил первого кандидата на замену своему ведущему игроку Эдену Азару, который выразил желание сменить клубную прописку.

Так, по сведениям The Times, в случае расставания с бельгийцем, "аристократы" могут предпринять попытки подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. В стане "синих" рассчитывают, что поспособствовать трансферу игрока "красных дьяволов" на "Стэмфорд Бридж" может поспособствовать его желание получать стабильную игровую практику.

Напомним, "Челси" определился с еще одним кандидатом на замену Куртуа. | soccernews.ru