"Челси" определил первого кандидата на замену Азару

Теги челсиманчестер юнайтедэден азарантони мартиаль

"Челси" определил первого кандидата на замену АзаруЛондонский "Челси" определил первого кандидата на замену своему ведущему игроку Эдену Азару, который выразил желание сменить клубную прописку.

Так, по сведениям The Times, в случае расставания с бельгийцем, "аристократы" могут предпринять попытки подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. В стане "синих" рассчитывают, что поспособствовать трансферу игрока "красных дьяволов" на "Стэмфорд Бридж" может поспособствовать его желание получать стабильную игровую практику.

Напомним,  "Челси" определился с еще одним кандидатом на замену Куртуа. | soccernews.ru

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