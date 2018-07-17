"Челси" определил приоритетного кандидата на замену Морате

Лондонский "Челси" определил приоритетного кандидата на замену своему форварду Альваро Морате, с которым клуб может расстаться этим летом.

Так, по сведениям Daily Express, альтернативой испанцу "аристократы" выбрали ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. В подписании поляка заинтересован лично новоиспеченный главный тренер "синих" Маурицио Сарри.

Напомним, Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси". | soccernews.ru