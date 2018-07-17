"Челси" определил приоритетного кандидата на замену Морате

Теги челсиальваро моратабавария мюнхенроберт левандовски

"Челси" определил приоритетного кандидата на замену МоратеЛондонский "Челси" определил приоритетного кандидата на замену своему форварду Альваро Морате, с которым клуб может расстаться этим летом.

Так, по сведениям Daily Express, альтернативой испанцу "аристократы" выбрали ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. В подписании поляка заинтересован лично новоиспеченный главный тренер "синих" Маурицио Сарри.

Напомним, Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов