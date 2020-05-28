"Челси" определился с альтернативой для Чилуэлла
Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико может продолжить карьеру в "Челси", пишет The Telegraph.
По сведениям издания, аргентинский фулбек является более дешёвой альтернативой Бену Чилуэллу из "Лестера".
Впрочем, кандидатуру игрока "Аякса" пока не утвердил главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.
Трансфер Тальяфико обойдётся "Челси" примерно в 25 миллионов евро, а Чилуэлла - в почти 45 миллионов.
Стоит отметить, что на аргентинца также всерьёз претендует "Барселона".
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"Челси" определился с альтернативой для Чилуэлла
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