"Челси" определился с альтернативой Игуаину

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"Челси" определился с альтернативой Игуаину

"Челси" определился с альтернативой нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, права на которого принадлежат туринскому "Ювентусу".

Как сообщает итальянская пресса, в случае срыва трансфера 31-летнего аргентинца "синие" постараются заполучить форварда "Лацио" Чиро Иммобиле.

При этом проблемой может стать цена итальянского бомбардира. Президент "орлов" Клаудио Лотито хочет выручить от его продажи не менее 100 миллионов евро.

Другим претендентом на лидера атак римлян является "Ливерпуль", но "скаузеры" не собираются его покупать раньше лета.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл за "Лацио" 24 матча, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

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