"Челси" определился с альтернативой Облаку
"Челси" определился с альтернативой вратарю "Атлетико" Яну Облаку, которого лондонский клуб считает главным кандидатом на замену Тибо Куртуа.
Как сообщает Marca, резервным вариантом для "синих" является голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага.
За стража ворот, который прошлой зимой был близок к переходу в мадридский "Реал", "Челси" готов заплатить 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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