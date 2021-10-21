"Челси" определился с будущим Аспиликуэты
Фото инстаграм Сесара Аспиликуэты
Лондонский "Челси" близок к продлению контракта с универсальным защитником Сесаром Аспиликуэтой.
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами о заключении нового соглашения находятся на финальной стадии.
Ожидается, что договор испанца будет рассчитан до июня 2023 года, а в нём будет опция пролонгации ещё на один сезон.
Аспиликуэта выступает за "Челси" с августа 2012 года, сыграл 441 матч, забил 14 голов и сделал 57 ассистов.
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