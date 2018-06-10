"Челси" определился с будущим Канте

Теги н'голо кантечелси

"Челси" определился с будущим КантеЛондонский "Челси" определился с будущим своего полузащитника Н'Голо Канте, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, несмотря на все трудности, с которыми "аристократы" столкнулись в последнее время, как команда и клуб, они определили 27-летнего хавбека в качестве неприкасаемого игрока. Поэтому вероятность его ухода из "Стэмфорд Бридж" приравнивается к нулю.

В завершившемся сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" не отказался от притязаний на Сарри. | soccernews.ru

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