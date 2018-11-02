"Челси" определился с будущим Ковачича

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"Челси" определился с будущим Ковачича

Хавбек "Челси" Матео Ковачич вернется в "Реал" по окончанию сезона.

Как сообщает Daily Star, футболист не впечатлил тренеров "синих", поэтому по истечении арендного договора покинет клуб.

Отмечается, что "Челси" сделает ставку на Росса Баркли и Рубена Лофтуса-Чика, которые заметно прогрессируют в этом сезоне.

В этом сезоне на счету Ковачича один ассист в 12 матчах.

Читайте также: Ковачич: "Возвращение в "Реал"? Еще слишком рано, чтобы обсуждать этот вопрос". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Этот игрок самый странный в Реале как по мне) Вроде и не портит общей картины, но и пользы и необходимости особой в нем тоже нет

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Gold

Челси его брал для глубины скамейки из за вечно травмированного Баркли, а так он им и задаром не нужен)

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