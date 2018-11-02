"Челси" определился с будущим Ковачича

Хавбек "Челси" Матео Ковачич вернется в "Реал" по окончанию сезона.

Как сообщает Daily Star, футболист не впечатлил тренеров "синих", поэтому по истечении арендного договора покинет клуб.

Отмечается, что "Челси" сделает ставку на Росса Баркли и Рубена Лофтуса-Чика, которые заметно прогрессируют в этом сезоне.

В этом сезоне на счету Ковачича один ассист в 12 матчах.

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