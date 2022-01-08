"Челси" определился с будущим Сауля
Лондонский "Челси" не будет выкупать у "Атлетико" права на полузащитника Сауля Ньигеса, сообщает Express Sport.
По информации источника, 27-летний футболист разочаровал своей игрой в составе "синих".
В связи с этим руководство клуба АПЛ считает нецелесообразным тратить 36 миллионов евро на полноценный трансфер испанца.
За "Челси" Сауль сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: "Барселона" включилась в борьбу за Рюдигера. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Бразильскому клубу предложили подписать 38-летнего Рибери
-
Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"
-
В "Боруссии" прояснили будущее Холанда
-
Два клуба Чемпионшипа претендуют на Бэйла
-
"Фенербахче" выбирает между тремя тренерами
-
Роналду опубликовал фото с двумя партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
-
У "Барселоны" есть только одно предложение по аренде Умтити
-
"Лестер" надолго потерял Варди
-
Файзулин сравнил "Зенит" со "Спартаком" образца 1990-х годов
-
Месси рискует пропустить поединок с "Лионом"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" стала рекордсменом Бундеслиги по числу побед над "Баварией"
-
"Челси" определился с будущим Сауля
-
Уткин ярко прокомментировал возможный переход Кокорина в "Химки"
-
"Бавария", "Барселона" и "Челси" ведут борьбу за французского таланта
-
"Рубин" и "Крылья Советов" поспорят за хавбека "Химок"
-
Вейналдум хочет вернуться в АПЛ
-
Дембеле шокировал Хави своими требованиями по зарплате
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
-
Украинский легионер "Славии" рассказал об оскорблениях от фанатов "Спарты"
-
16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18