"Челси" определился с будущим Сауля

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"Челси" определился с будущим Сауля

Фото инстаграм Сауля Ньигеса

Лондонский "Челси" не будет выкупать у "Атлетико" права на полузащитника Сауля Ньигеса, сообщает Express Sport.

По информации источника, 27-летний футболист разочаровал своей игрой в составе "синих".

В связи с этим руководство клуба АПЛ считает нецелесообразным тратить 36 миллионов евро на полноценный трансфер испанца.

За "Челси" Сауль сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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