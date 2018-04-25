"Челси" определился с будущим в команде Мораты и Бакайоко

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"Челси" определился с будущим в команде Мораты и Бакайоко

"Челси" не планирует расставаться с нападающим Альваро Моратой и полузащитником Тьемуэ Бакайоко, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб может расстаться с кем-нибудь из них только в случае подачи прошения на трансфер. Стоит отметить, что Моратой интересуется "Ювентус", а Бакайоко хочет вернуть "Монако".

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 44 матча и забил 15 голов. На счету 23-летнего Бакайоко 3 мяча и 3 голевых паса в 39 поединках.

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