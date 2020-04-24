"Челси" определился с будущим Жоржиньо

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"Челси" определился с будущим Жоржиньо

Лондонский "Челси" не собирается продавать полузащитника Жоржиньо в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что у "синих" есть два предложения по 28-летнему хавбеку, но клуб намерен сохранить его в составе.

Более того, "Челси" готовит для итальянца новый контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл 37 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 52 миллиона евро.

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