"Челси" определился с бюджетом на зимнее трансферное окно

Теги челсифрэнк лэмпардтрансферы

"Челси" определился с бюджетом на зимнее трансферное окно

Руководство "Челси" сообщило главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду, сколько он сможет потратить во время зимнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, лондонский клуб выделит на усиление состава 178 миллионов евро.

"Челси" намерен усилить четыре позиции в январе - флангового и центрального защитников, а также вингера и нападающего.

В шорт-лист "синих" входят Бен Чилуэлл ("Лестер"), Натан Аке ("Борнмут"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас") и Мусса Дембеле ("Лион").

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