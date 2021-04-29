"Челси" определился с ценой на Абрахама

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" готов летом продать нападающего Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" рассчитывают заработать на трансфере своего воспитанника не менее 46 миллионов евро.

Клуб планирует потратить вырученные деньги на покупку нового форварда топ-уровня.

В текущем сезоне Абрахам сыграл за "Челси" 31 матч, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Интерес к нему проявляет "Вулверхэмптон".

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