"Челси" определился с ценой на Алонсо, которым интересуется "Атлетико"

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"Челси" определился с ценой на Алонсо, которым интересуется "Атлетико"
"Челси" может продать испанского защитника Маркоса Алонсо в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Главным претендентом на игрока является "Атлетико". Ранее сообщалось, что испанцем также интересуются "Реал" и "Интер".

В нынешнем сезоне 28-летний Алонсо провел за "Челси" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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