"Челси" определился с ценой на Канте

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"Челси" определился с ценой на Канте

Лондонский "Челси" готов продать французского полузащитника Н'Голо Канте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, тренерский штаб английского клуба больше не считает футболиста неприкасаемым, поэтому согласен с ним расстаться за 70 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 29-летний Канте провел за "Челси" 22 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2023 года. Ранее хавбек играл за "Булонь", "Кан" и "Лестер". За сборную Франции сыграл 39 матчей и отметился одним забитым мячом.

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