Легендарный игрок "Севильи" излечился от коронавируса

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Легендарный игрок "Севильи" излечился от коронавируса

Бывший вратарь "Севильи" Андрес Палоп сообщил, что он излечился от коронавируса.

"Это было сложные дни. Но теперь я могу сообщить, что мой последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Так что теперь я уже дома. Я благодарен медикам, уборщикам и поварам", - написал Палом в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy en el #felizdiainternacionaldelportero no cuelgo ninguna foto de mi etapa en esa demarcación , hoy he hecho una gran parada al Coronavirus .... ya estoy en Casa.... Hola amigos he estado 12 días ingresado por culpa del positivo Covid-19 , desgraciadamente y como a muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el Hospital . Ahora ya puedo decir que después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre he dado negativo y ya estoy en mi casa . Quiero agradecer al Hospital 9 d’octubre su rápida atención , agradecer de corazón y mostrar todos mis respetos a Los Médicos , Neumólogos , ATS,[email protected] , Radiologos , limpiadoras y cocina... y en general a todo el hospital por que no quiero olvidarme de nadie ya que han sido muy importantes para mi recuperación . Gracias , gracias y muchas gracias no voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me habéis prestado . Gracias a Toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño . Ahora a seguir en mi casa 14 días de aislamiento y a esperar que todo esto pase para poder abrazar a todos mis familiares . Un fuerte abrazo a todos , ánimo a toda la gente que esté pasando por esto a que se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer , no se debiliten y manténganse fuertes psicológicamente , se sale ... cuídense mucho . Saludos Andrés Palop.

Публикация от Andrés Palop . L’Alcudia/Oliva (@andrespalop)

В бытность футболистом Палоп выступал за "Севилью" с 2005 по 2013 годы. В составе севильцев он по два раза выиграл Кубок Испании и Кубок УЕФА. Ранее он играл за "Валенсию", с которой дважды стал чемпионом Испании и также выиграл Кубок УЕФА.

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