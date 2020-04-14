Легендарный игрок "Севильи" излечился от коронавируса
Бывший вратарь "Севильи" Андрес Палоп сообщил, что он излечился от коронавируса.
"Это было сложные дни. Но теперь я могу сообщить, что мой последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Так что теперь я уже дома. Я благодарен медикам, уборщикам и поварам", - написал Палом в своем Instagram.
Hoy en el #felizdiainternacionaldelportero no cuelgo ninguna foto de mi etapa en esa demarcación , hoy he hecho una gran parada al Coronavirus .... ya estoy en Casa.... Hola amigos he estado 12 días ingresado por culpa del positivo Covid-19 , desgraciadamente y como a muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el Hospital . Ahora ya puedo decir que después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre he dado negativo y ya estoy en mi casa . Quiero agradecer al Hospital 9 d’octubre su rápida atención , agradecer de corazón y mostrar todos mis respetos a Los Médicos , Neumólogos , ATS,[email protected] , Radiologos , limpiadoras y cocina... y en general a todo el hospital por que no quiero olvidarme de nadie ya que han sido muy importantes para mi recuperación . Gracias , gracias y muchas gracias no voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me habéis prestado . Gracias a Toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño . Ahora a seguir en mi casa 14 días de aislamiento y a esperar que todo esto pase para poder abrazar a todos mis familiares . Un fuerte abrazo a todos , ánimo a toda la gente que esté pasando por esto a que se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer , no se debiliten y manténganse fuertes psicológicamente , se sale ... cuídense mucho . Saludos Andrés Palop.
В бытность футболистом Палоп выступал за "Севилью" с 2005 по 2013 годы. В составе севильцев он по два раза выиграл Кубок Испании и Кубок УЕФА. Ранее он играл за "Валенсию", с которой дважды стал чемпионом Испании и также выиграл Кубок УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14