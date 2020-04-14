Легендарный игрок "Севильи" излечился от коронавируса

Бывший вратарь "Севильи" Андрес Палоп сообщил, что он излечился от коронавируса.

"Это было сложные дни. Но теперь я могу сообщить, что мой последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Так что теперь я уже дома. Я благодарен медикам, уборщикам и поварам", - написал Палом в своем Instagram.

В бытность футболистом Палоп выступал за "Севилью" с 2005 по 2013 годы. В составе севильцев он по два раза выиграл Кубок Испании и Кубок УЕФА. Ранее он играл за "Валенсию", с которой дважды стал чемпионом Испании и также выиграл Кубок УЕФА.

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