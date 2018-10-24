Лондонский "Челси" определился с еще одним кандидатом на укрепление своей атаки, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "аристократы" проявляют интерес к вингеру ПСВ из Эйндховена Ирвингу Лосано. На покупке мексиканца настаивает лично главный тренер английского гранда Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Лосано забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за ПСВ. Его контракт с клубом действует до лета 2023-го года.

Напомним, в январе приоритетной трансферной целью "Челси" будет Икарди. | soccernews.ru