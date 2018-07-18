"Челси" определился с еще одним кандидатом на замену Куртуа

1 Теги челситибо куртуаджанлуиджи доннарумма

"Челси" определился с еще одним кандидатом на замену КуртуаЛондонский "Челси" определился с еще одним кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, который близок к уходу из клуба.

Так, по сведениям итальянского журналиста Альфредо Педуллы, "аристократы" заинтересовались стражем ворот "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, трансферная стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро.

Другими альтернативами бельгийцу "синие" рассматривают Каспера Шмейхеля ("Лестер") и Петра Чеха ("Арсенал").

Напомним, тренер "Челси" сделал громкое заявление об уровне Азара. | soccernews.ru

Комментарии
...

Фамилию от Каспера, имя от Чеха. И топовый кипер.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов