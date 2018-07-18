"Челси" определился с еще одним кандидатом на замену Куртуа

Лондонский "Челси" определился с еще одним кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, который близок к уходу из клуба.

Так, по сведениям итальянского журналиста Альфредо Педуллы , "аристократы" заинтересовались стражем ворот "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, трансферная стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро.

Другими альтернативами бельгийцу "синие" рассматривают Каспера Шмейхеля ("Лестер") и Петра Чеха ("Арсенал").