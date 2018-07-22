"Челси" определился с еще одним кандидатом на замену Куртуа

Лондонский "Челси" определился с еще одним кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, который ранее заявил о своем желании сменить клубную прописку.

Так, по сведениям The Sun On Sunday, очередной альтернативой бельгийцу "аристократами" был выбран вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд, который отлично зарекомендовал себя своим выступлением на Чемпионате Мира в России в составе сборной Англии.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru