"Челси" определился с главной целью на зимнее трансферное окно

СМИ узнали, какой трансфер является приоритетом для лондонского "Челси" на текущий январь.

По информации The Times, главная цель "синих" - вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа.

Впрочем, "Челси" не готов платить за 27-летнего ивуарийца требуемые 94 миллиона евро.

Столичный клуб рассчитывает снизить цену на футболиста за счёт включения в сделку кого-то из своих игроков.

В текущем сезоне Заа сыграл за "Пэлас" 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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