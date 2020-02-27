"Челси" определился с главной трансферной целью на лето

Лондонский "Челси" решил сконцентрироваться на усилении центра обороны во время летнего трансферного окна.

По информации Mirror, приоритетной целью "синих" на ближайшее межсезонье является защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что француз в паре с Антонио Рюдигером составит отличную связку центрбеков.

Также интерес к Упамекано проявляют "Арсенал" и "Бавария".

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