"Челси" определился с игроком, на которого потратит средства, вырученные с потенциальной продажи Азара

Лондонский "Челси" определился с игроком, на которого потратит средства, вырученные с потенциальной продажи своего вингера Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с бельгийцем, "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, трансфер которого "орлы" уже оценили в 150 миллионов евро.

Напомним, "Реал" провалил переговоры по Азару. | soccernews.ru