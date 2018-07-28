"Челси" определился с игроком, на которого потратит средства, вырученные с потенциальной продажи Азара

Теги челсиэден азарлациосергей милинкович-савич

"Челси" определился с игроком, на которого потратит средства, вырученные с потенциальной продажи АзараЛондонский "Челси" определился с игроком, на которого потратит средства, вырученные с потенциальной продажи своего вингера Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с бельгийцем, "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, трансфер которого "орлы" уже оценили в 150 миллионов евро.

Напомним, "Реал" провалил переговоры по Азару. | soccernews.ru

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