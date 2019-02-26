"Челси" определился с наказанием для Кепы

"Челси" определился с наказанием для вратаря Кепы Аррисабалаги, который отказался покидать поле в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что наставник лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот решил не уходить.

Как сообщает официальный сайт "синих", футболист наказан штрафом в размере недельной зарплаты. По некоторым данным, речь идёт о 225 тысячах евро.

В текущем сезоне 24-летний Кепа сыграл за "Челси" 37 матчей и пропустил 35 голов.

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