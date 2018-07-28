"Челси" определился с потенциальной заменой для Азара

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"Челси" определился с потенциальной заменой для АзараЛондонский "Челси" определился с потенциальной заменой для своего ведущего игрока Эдена Азара, который выразил желание сменить команду в текущее трансферное окно.

Так, по сведениям GloboEsporte, альтернативой бельгийцу "аристократы" рассматривают вингера Бернарда, имеющего статус свободного агента.

Последним клубом 25-летнего бразильца был донецкий "Шахтер". В его составе он в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах.

Напомним,  "Челси" определился с игроком, на которого потратит средства, вырученные с потенциальной продажи Азара. | soccernews.ru

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