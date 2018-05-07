"Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену Морате

Лондонский "Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену своему форварду Альваро Морате, который ближайшим летом может покинуть клуб.

Так, по сведениям Tuttosport, в случае расставания с 25-летним нападающим, "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать лидера атак ПСЖ Эдинсона Кавани.

В нынешнем сезоне уругвайский бомбардир забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Челси" возглавил гонку за хавбеком "Лиона". | soccernews.ru