"Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену Морате

Теги челсиэдинсон кавани альваро моратапсж

"Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену МоратеЛондонский "Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену своему форварду Альваро Морате, который ближайшим летом может покинуть клуб.

Так, по сведениям Tuttosport, в случае расставания с 25-летним нападающим, "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать лидера атак ПСЖ Эдинсона Кавани.

В нынешнем сезоне уругвайский бомбардир забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Челси" возглавил гонку за хавбеком "Лиона". | soccernews.ru

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