"Челси" определился с позицией по будущему Азара

Лондонский "Челси" определился с позицией по будущему своего ведущего вингера Эдена Азара.

Как сообщает The Telegraph, "синие" хотят сохранить бельгийца, несмотря на его желание сменить клубную прописку текущим летом.

В связи с этим, "Челси" намерен отклонить все предложения по трансферу Азара, а также сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

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