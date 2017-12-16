"Челси" определился с преемником Конте

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"Челси" определился с преемником Конте

Руководство лондонского "Челси" определилось с преемником главного тренера Антонио Конте, сообщает Daily Record.

По информации источника, следующим наставником "синих" станет Карло Анчелотти, который уже возглавлял команду с 2009 по 2011 год.

Вполне вероятно, что изменения на тренерском мостике "Челси" произойдут следующим летом.

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