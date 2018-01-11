"Челси" определился с преемником Конте

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"Челси" определился с преемником Конте

Руководство лондонского "Челси" определилось с преемником для главного тренера команды Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, приоритетным кандидатом для "синих" является наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что "Челси" готов предложить туринскому клубу солидную компенсацию за досрочный разрыв контракта с 50-летним специалистом.

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