"Челси" определился с преемником Конте

Руководство лондонского "Челси" определилось с преемником главного тренера своей команды Антонио Конте.

Так, по сведениям Daily Star, выбор "аристократов" пал на Луиса Энрике, который в нынешнем сезоне отдыхает от тренерской деятельности, а раннее работал с итальянской "Ромой", виговской "Сельтой" и каталонской "Барселоной". Замену наставника чемпионы Англии планируют провести уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Челси" планирует предложить Азару рекордный в истории клуба контракт. | soccernews.ru