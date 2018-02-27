"Челси" определился с преемником Конте

Теги челсиантонио контелуис энрике

"Челси" определился с преемником КонтеРуководство лондонского "Челси" определилось с преемником главного тренера своей команды Антонио Конте.

Так, по сведениям Daily Star, выбор "аристократов" пал на Луиса Энрике, который в нынешнем сезоне отдыхает от тренерской деятельности, а раннее работал с итальянской "Ромой", виговской "Сельтой" и каталонской "Барселоной". Замену наставника чемпионы Англии планируют провести уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Челси" планирует предложить Азару рекордный в истории клуба контракт. | soccernews.ru

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