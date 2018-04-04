"Челси" определился с преемником Конте

Теги челсиантонио контемассимилиано аллегрилуис энрике

"Челси" определился с преемником КонтеЛондонский "Челси" определился с преемником своего главного тренера Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям Daily Star, "аристократы" не смогли договориться о сотрудничестве с испанским специалистом Луисом Энрике, поэтому полностью переключили свое внимание на наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Слуцкий рассказал, когда возглавит "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов