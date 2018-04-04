"Челси" определился с преемником Конте

Лондонский "Челси" определился с преемником своего главного тренера Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям Daily Star, "аристократы" не смогли договориться о сотрудничестве с испанским специалистом Луисом Энрике, поэтому полностью переключили свое внимание на наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Слуцкий рассказал, когда возглавит "Челси". | soccernews.ru