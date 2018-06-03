"Челси" определился с преемником Конте

Теги челсиантонио контелоран блан

"Челси" определился с преемником КонтеЛондонский "Челси" определился с преемником своего главного тренера Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться этим летом.

Так, по сведениям 101greatgoals.com, который ссылается на итальянские СМИ, новым наставником "аристократов" станет французский специалист Лоран Блан, ранее работавший с "Бордо", сборной Францией и ПСЖ. Теперь "синим" предстоит согласовать вопрос о расторжении контракта с итальянцем.

Напомним, "Челси" поборется с "Ливерпулем" за бразильского форварда. | soccernews.ru

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