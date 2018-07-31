"Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета

Лондонский "Челси" определился со своей приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета.

Так, по сведениям TransferNewsCentral, главным подписанием в текущее межсезонье для "аристократов" будет ведущий бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, стоимость которого оценивается не менее 100 миллионов евро.

Напомним, "Челси" определил две трансферные цели из Серии А. | soccernews.ru