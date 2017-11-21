"Челси" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей атаки в январе

Лондонский "Челси" интересуется вингером "Уотфорда" Ричарлисоном, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в приобретении 20-летнего бразильца заинтересован лично главный тренер "аристократов" Антонио Конте. Предпринять попытки подписать перспективного футболиста "Челси" планирует уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ричарлисон забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за "Уотфород".

Напомним, Асенсио хочет перейти в "Челси". | soccernews.ru