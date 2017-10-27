"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Лондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Антонио Конте, который может покинуть клуб уже следующим летом.

Как информирует The Sun, руководство "аристократов" уже начало поиски нового наставника для своей команды. Главным же кандидатом на замену Конте на сегодняшний день рассматривается Карло Анчелотти, работавший с "Челси" в период с 2009-го по 2011-е годы.

Напомним, "Челси" не проигрывает дома "Эвертону" почти 23 года. | soccernews.ru