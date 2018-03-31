"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Теги челсиантонио контетоттенхэммаурисио почеттино

"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену КонтеЛондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Антонио Конте.

Так, по сведениям Daily Telegraph, новым наставником своей команды руководство "аристократов" видит Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). В стане чемпионов Англии рассчитывают, что подписать аргентинского специалиста будет больше шансов, если в текущем сезоне "Челси" опередит "шпор" в борьбе за четвертое место, которое позволит квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Напомним, Наингголан объяснил, почему не перешел в "Челси". | soccernews.ru

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