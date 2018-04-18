"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Лондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Антонио Конте.

Так, по сведениям Mirror, руководство "аристократов" заинтересовано в том, чтобы новым наставником команды стал Маурицио Сарри, ныне работающий в "Наполи". Вполне вероятно, что 59-летний специалист ответит согласием на предложение со "Сиэмфорд Бридж".

Напомним, "Челси" нацелился на защитника ПСЖ. | soccernews.ru