"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Теги челсиантонио контенаполимаурицио сарри

"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену КонтеЛондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Антонио Конте.

Так, по сведениям Mirror, руководство "аристократов" заинтересовано в том, чтобы новым наставником команды стал Маурицио Сарри, ныне работающий в "Наполи". Вполне вероятно, что 59-летний специалист ответит согласием на предложение со "Сиэмфорд Бридж".

Напомним, "Челси" нацелился на защитника ПСЖ. | soccernews.ru

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