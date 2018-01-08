"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Куртуа

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"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену КуртуаЛондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главной альтернативой 25-летнему бельгийцу, который рассматривает вариант с возвращением в испанскую Ла Лигу, "аристократы" определили Джанлуиджи Доннарумму из итальянского "Милана".

Напомним, Роналду интересен вариант с переходом в "Челси". | soccernews.ru

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