"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Куртуа

Лондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, который, вполне вероятно, этим летом сменит клубную прописку.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если бельгиец таки покинет "Стэмфорд Бридж", "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля.

В прошлом сезоне 31-летний датчанин пропустил 49 мячей в 35 матчах за свой клуб.

Напомним, "Челси" планирует отдать Головина в аренду сразу после его трансфера. | soccernews.ru