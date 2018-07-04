"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Куртуа

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"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену КуртуаЛондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, который, вполне вероятно, этим летом сменит клубную прописку.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если бельгиец таки покинет "Стэмфорд Бридж", "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля.

В прошлом сезоне 31-летний датчанин пропустил 49 мячей в 35 матчах за свой клуб.

Напомним, "Челси" планирует отдать Головина в аренду сразу после его трансфера. | soccernews.ru

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